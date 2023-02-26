قبلها وبعدها وفي أثنائها.. "قواعد الاستذكار الجيد" تهديها "التعليم" للطلاب

قدّمت وزارة التعليم مجموعة من النصائح العامة للطلاب والطالبات قبل المذاكرة وبعدها وفي أثنائها؛ وذلك "من أجل استذكار جيد".
وأوضحت الوزارة، عبر إنفوجرافيك على حسابها على "تويتر"، أن قواعد الاستذكار الجيد تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أولها قبل المذاكرة، وتشمل "إعداد جدول للمذاكرة اليومية، وتنظيم واختيار الوقت المناسب، وتوفير العناصر والأدوات المساعدة".
ودعت في القسم الثاني "أثناء المذاكرة"، إلى "اختيار المكان المناسب، والابتعاد عن الإجهاد والسهر، وتحديد فترات راحة لاستعادة النشاط".
وفي القسم الثالث الخاص بـ"بعد المذاكرة"، حثّت الوزارة على المراجعة المنتظمة، والتركيز وعدم التشتت، وتعزيز الثقة بالنفس.