قبلها وبعدها وفي أثنائها.. "قواعد الاستذكار الجيد" تهديها "التعليم" للطلاب

وأوضحت الوزارة، عبر إنفوجرافيك على حسابها على "تويتر"، أن قواعد الاستذكار الجيد تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أولها قبل المذاكرة، وتشمل "إعداد جدول للمذاكرة اليومية، وتنظيم واختيار الوقت المناسب، وتوفير العناصر والأدوات المساعدة".