انزعاج الأهالي من انقطاع متكرّر للكهرباء بـ"قيا الطائف"

وتزامنَ هذا الانقطاع مع مناسبات الأفراح الليلية والزيارات العائلية، خصوصًا ما تشهده المنطقة هذه الأيام من ازدياد المناسبات أثناء الإجازة الصيفية، وهو ما يُعكر صفو هذه الإجازة وأفراحها.