انزعاج الأهالي من انقطاع متكرّر للكهرباء بـ"قيا الطائف"

تذمّر عدد من الأهالي جنوب شرقي الطائف من انقطاع الخدمة الكهربائية عن عدد كبير من الأحياء والقرى، وتحولها لظلامٍ دامس.
وفي التفاصيل: فإن مركز قيا وما جاوره من الأحياء أصبح على موعد يومي من انقطاع الخدمة؛ حيث يعاني الأهالي من انقطاع متكرر خلال اليوم والليلة يستمر لساعات.
وتزامنَ هذا الانقطاع مع مناسبات الأفراح الليلية والزيارات العائلية، خصوصًا ما تشهده المنطقة هذه الأيام من ازدياد المناسبات أثناء الإجازة الصيفية، وهو ما يُعكر صفو هذه الإجازة وأفراحها.
وناشدوا مسؤولي شركة الكهرباء بسرعة معالجة هذه المشكلة وما تسببه من تلف للأجهزة وإرباك لحفلاتهم.