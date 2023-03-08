ضبط 15 مخالفًا لنقلهم وبيعهم وتخزينهم حطبًا وفحمًا محليين بعدة مناطق

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 15 مخالفًا لنظام البيئة (10 مواطنين، ومقيمان من الجنسية الباكستانية، ومقيمان من الجنسية اليمنية، ومقيم من الجنسية المصرية)، لنقلهم وبيعهم وتخزينهم أكثر من 162 مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحلييْن في مناطق مكة المكرمة والرياض والمدينة المنورة وعسير.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
وأكد أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحليين، غرامة تصل إلى 16 ألف ريال لكل متر مكعب.
وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة والحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.