ضبط 15 مخالفًا لنقلهم وبيعهم وتخزينهم حطبًا وفحمًا محليين بعدة مناطق

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 15 مخالفًا لنظام البيئة (10 مواطنين، ومقيمان من الجنسية الباكستانية، ومقيمان من الجنسية اليمنية، ومقيم من الجنسية المصرية)، لنقلهم وبيعهم وتخزينهم أكثر من 162 مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحلييْن في مناطق مكة المكرمة والرياض والمدينة المنورة وعسير.