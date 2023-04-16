الأنشطة السياحية تتطلب ترخيصًا من "الوزارة".. تعرَّف على هذه الأنشطة

وطالبت وزارة السياحة المستثمرين في قطاعاتها داخل السعودية بضرورة الالتزام بلوائحها الجديدة التي تم إصدارها مؤخرًا، التي تهدف إلى تطوير قطاع السياحة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة؛ لتضاهي أفضل الممارسات العالمية، وتحفظ حقوق السائح، وأيضًا المستثمر.