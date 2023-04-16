الأنشطة السياحية تتطلب ترخيصًا من "الوزارة".. تعرَّف على هذه الأنشطة

أعادت وزارة السياحة التشديد على ضرورة ترخيص أنشطة خاصة، يُشترط على ممارسها الحصول على ترخيص سياحي من الوزارة، والالتزام بمتطلباته؛ وذلك لضمان جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
جاء ذلك عبر منصة الوزارة في موقع تويتر. وأوضحت الوزارة أن الأنشطة هي كالآتي:
خدمات السفر والسياحة - مرافق الضيافة السياحية - إدارة مرافق الضيافة - مرفق الضيافة السياحي الخاص - الإرشاد السياحي -الاستشارات السياحية -الأنشطة السياحية التجريبية.
وطالبت وزارة السياحة المستثمرين في قطاعاتها داخل السعودية بضرورة الالتزام بلوائحها الجديدة التي تم إصدارها مؤخرًا، التي تهدف إلى تطوير قطاع السياحة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة؛ لتضاهي أفضل الممارسات العالمية، وتحفظ حقوق السائح، وأيضًا المستثمر.