مركز طب الأسنان بالطائف يحصل على الاعتماد البرامجي لتدريب البورد السعودي

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة الطائف وليد الثقفي، أن هذا الاعتماد يعتبر الاعتماد الخامس؛ حيث يضم المركز برنامج البورد السعودي لعلاج جذور وعصب الأسنان، والبورد السعودي لطب أسنان الأطفال، وبرنامج طب الأسنان العام المتقدم، وبرنامج مساعدي أطباء الأسنان.