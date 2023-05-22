مركز طب الأسنان بالطائف يحصل على الاعتماد البرامجي لتدريب البورد السعودي

حصل مركز طب الأسنان التخصصي بالطائف، على الاعتماد البرامجي لتدريب البورد السعودي في تخصص إصلاح الأسنان التابع لبرنامج شهادة الاختصاص السعودية، كبرنامج تدريبي مكتمل.
وأوضح المتحدث الرسمي لصحة الطائف وليد الثقفي، أن هذا الاعتماد يعتبر الاعتماد الخامس؛ حيث يضم المركز برنامج البورد السعودي لعلاج جذور وعصب الأسنان، والبورد السعودي لطب أسنان الأطفال، وبرنامج طب الأسنان العام المتقدم، وبرنامج مساعدي أطباء الأسنان.
وأشار "الثقفي" إلى أن اعتراف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بمركز الأسنان التخصصي بالطائف كمركز تدريبي؛ يعكس ثقتها فيما يقدمه المركز؛ لا سيما وأنه يحتوي على العديد من الكفاءات الطبية والفنية المؤهلة وكذلك إمكانات وتجهيزات عالية المستوى أهّلته لينال هذا الاعتراف.