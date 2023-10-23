دعمًا لرواد الأعمال.. أكاديمية "منشآت" تطلق حزمة مسارات تدريبية متخصصة

واستفاد من برامج الأكاديمية المخصصة لبناء القدرات أكثر من 150 مستفيداً، تجاوز عددها 100 برنامج مستمر و300 برنامج حضوري، شاملة مسار الانطلاقة الذي يهدف لتوعية المهتمين بأهم الأساسيات التي تساعدهم في تأسيس المشروع، إضافة إلى مسار النمو المعني بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتوسع والاستمرارية في السوق من خلال تزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة من التخطيط الإستراتيجي وقنوات التسويق وكيفية تحسين التدفقات النقدية وأنواع الحلول التمويلية.