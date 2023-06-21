"الصحة" تطلق قافلة طبية مجهزة ترافق الحجاج على طريق الهجرة

يشار إلى أن الفرق الصحية بالعيادات الطبية المتنقّلة على طريق الهجرة، قدّمت خدماتها الطبية لـ"1871" حاجًّا وحاجة منذ بداية موسم حج هذا العام 1444هـ، وجرى خلالها تحويل 10 حالات لمستشفى الحمنة العام لإكمال علاجهم، كما تستمرّ العيادات الطبية المتنقّلة في تقديم خدماتها حتى نهاية شهر ذي الحجة الجاري.