عدسة "سبق" في غرفة القيادة والسيطرة لقوات أمن الحج

كما وقف قائد قوات أمن الحج، الفريق محمد البسامي، صباح اليوم لمتابعة تفويج الحجيج من مزدلفة إلى مشعر منى وصولاً إلى جسر الجمرات لرمي جمرة العقبة، وتمت عملية الرصد والمتابعة من خلال خمسة وثلاثين مساعدًا من رجال الأمن المتخصصين الذين يعملون على مدار الساعة لمراقبة المشاعر، وضمان سلامة وأمن الحجيج.