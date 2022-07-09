عدسة "سبق" في غرفة القيادة والسيطرة لقوات أمن الحج

يُشكِّل مركز القيادة والسيطرة لقيادة قوات أمن الحج بمبنى الأمن العام بمشعر منى أهمية بالغة في رصد تحركات الحجيج داخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عبر كاميرات تنتشر في جميع الطرق التي تربط المشاعر المقدسة.
ويقوم المركز بتغيير الخطط الميدانية وفق ما تقتضيه الحال بوضع طرق للمشاة، وأخرى للسيارات والحافلات، وتوجيه الفِرق الميدانية بتنفيذ الخطط، وتسهيل المناسك للحجاج.
ورصدت عدسة "سبق" جهود المركز، الذي يحظى بمتابعة واهتمام من سمو رئيس لجنة الحج العليا وزير الداخلية؛ إذ يعتبر المركز هو المنظومة المعنية بإدارة الحج، ونقطة التواصل المحورية بين القطاعات الأمنية.
كما وقف قائد قوات أمن الحج، الفريق محمد البسامي، صباح اليوم لمتابعة تفويج الحجيج من مزدلفة إلى مشعر منى وصولاً إلى جسر الجمرات لرمي جمرة العقبة، وتمت عملية الرصد والمتابعة من خلال خمسة وثلاثين مساعدًا من رجال الأمن المتخصصين الذين يعملون على مدار الساعة لمراقبة المشاعر، وضمان سلامة وأمن الحجيج.