"الجامعة العربية" تشيد بمبادرات جامعة "محمد بن فهد" في دعم التعليم والبحث العلمي

وقعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية واتحاد الجامعات العربية وجامعة الأمير محمد بن فهد اليوم مذكرة تفاهم؛ لتدشين النسخة الثانية من برنامج المنح الدراسية لطلاب الدول العربية في جامعة الأمير محمد بن فهد.
وفي التفاصيل، أشادت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية هيفاء أبو غزالة، في كلمتها خلال التوقيع، بدور الأمير محمد بن فهد في تبني المبادرات التي تدعم التعليم والبحث العلمي في الوطن العربي، وتشجيع الشباب المبدعين من الطلاب والباحثين العرب والارتقاء بمستوى الجامعات العربية والتزامها بالمعايير الدولية.
وأضافت "أبو غزالة" في كلمة لها بعد التوقيع "إنه وفي إطار مذكرة التفاهم فقد خصصت جامعة الأمير محمد بن فهد عدد (40) منحة دراسية للطلاب العرب، للدراسة بمرحلة الجامعة الأولى (البكالوريوس) وفق ضوابط ومعايير محددة لذلك.
وأوضحت أن مذكرة التفاهم ستعزز التعاون لتسخير الجهود الرامية لخدمة الأولويات البحثية في المنطقة العربية، كما ستشجع على تبادل الخبرات بين أطراف مذكرة التفاهم، بهدف بناء الكوادر من خلال برامج تدريبية سيتم تنظيمها في إطار مذكرة التفاهم، وقالت إن هذا النهج المحمود من التعاون بين المؤسسات العربية، يصب دائماً وأبداً في صالح العمل العربي المشترك ويدعم تحقيق أهدافه.
وقالت أبو غزالة إن برنامج المنح الدراسية يأتي تماشياً مع رسالة جامعة الأمير محمد بن فهد في توفير برامج مستدامة لخدمة المجتمع محلياً وإقليميا ودولياً، والذي سيتم من خلاله استضافة عدد من الطلاب العرب المتميزين أكاديمياً، كما يعكس دور جامعة الدول العربية ومؤسساتها المُتخصصة في دعم الدول العربية، مشيرة إلى أن هذا البرنامج سيخلق حلقة تواصل فعالة ومؤثرة بين الطلاب العرب المُبدعين والمتميزين، من خلال احتضانهم في جامعة الأمير محمد بن فهد، ويوطد العلاقات بين أبنائنا العرب.
ومن جانبه أكد الدكتور عيسى الأنصاري رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد أن الهدف من مذكرة التفاهم مع جامعة الدول العربية واتحاد الجامعات العربية اليوم هو تعزيز الشراكة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
وأضاف في كلمة له بعد التوقيع أن جامعة الأمير محمد بن فهد أطلقت عدداً من البرامج منها برنامج المنح التعليمية والتي تأتي انطلاقاً من دور الجامعة تجاه المسؤولية المجتمعية سواء على مستوى المملكة أو الدول العربية أو العالم؛ مؤكداً أن هذه البرامج التعليمية تتماشى مع سياسة المملكة العربية السعودية تجاه المجتمع العربي والإنساني.
وأوضح الأنصاري أن هذه هي النسخة الثانية من برنامج المنح الدراسية والذي يشتمل على تقديم 40 منحة دراسية كاملة؛ مشيراً إلى أن النسخة الأولى من البرنامج استفاد منها 30 طالباً وأنهوا دراستهم وعملوا في بلدانهم وأصبحوا سفراء للجامعة في بلدانهم.
ومن ناحية أخرى، قال الدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية في كلمة مماثلة عقب التوقيع إن هذا البرنامج التعليمي للمنح الدراسية للطلبة من الدول العربية يأتي في سياق سلسلة المبادرات التي تبنتها جامعة الأمير محمد بن فهد ومنها جائزة جامعة الأمير محمد بن فهد لأفضل إنتاج علمي على مستوى الوطن العربي والتي تم تخصيص 250 ألف دولار سنوياً لها والتي تهدف إلى تشجيع البحث العلمي.