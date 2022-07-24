"الجامعة العربية" تشيد بمبادرات جامعة "محمد بن فهد" في دعم التعليم والبحث العلمي

وقالت أبو غزالة إن برنامج المنح الدراسية يأتي تماشياً مع رسالة جامعة الأمير محمد بن فهد في توفير برامج مستدامة لخدمة المجتمع محلياً وإقليميا ودولياً، والذي سيتم من خلاله استضافة عدد من الطلاب العرب المتميزين أكاديمياً، كما يعكس دور جامعة الدول العربية ومؤسساتها المُتخصصة في دعم الدول العربية، مشيرة إلى أن هذا البرنامج سيخلق حلقة تواصل فعالة ومؤثرة بين الطلاب العرب المُبدعين والمتميزين، من خلال احتضانهم في جامعة الأمير محمد بن فهد، ويوطد العلاقات بين أبنائنا العرب.