للعام الثاني.. "الإسلامية" تفوز بجائزة أفضل جناح بمعرض سراييفو الدولي

وشاركت الوزارة، ممثلة بمركز الملك فهد الثقافي، وبالتعاون مع الأمانة العامة للمعارض والمؤتمرات، في معرض سراييفو الدولي للكتاب بجمهورية البوسنة والهرسك في دورته الرابعة والثلاثين، والذي أقيم خلال الفترة من 12 حتى 17 أبريل 2023م، حيث حظي المعرض بمشاركة 150 مشاركاً و36 داراً للنشر في البوسنة والهرسك ودول المنطقة والدول الأخرى وعدد من المراكز الثقافية في البوسنة والهرسك.