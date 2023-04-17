للعام الثاني.. "الإسلامية" تفوز بجائزة أفضل جناح بمعرض سراييفو الدولي

حصد جناح وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمركز الملك فهد الثقافي في سراييفو بالبوسنة والهرسك للعام الثاني على التوالي جائزة الجناح الأكثر نجاحاً في العرض المكتبي من حكومة سراييفو، وذلك في ختام معرض سراييفو الدولي للكتاب في دورته الرابعة والثلاثين.
جاء ذلك خلال الحفل الكبير الذي أقيم مع اختتام المعرض بدورته الحالية، بحضور عدد من السفراء والوفود والمثقفين ورؤساء دور النشر المشاركين في المعرض.
وافتتح الحفل بكلمة ترحيبية بالحضور من المدير العام لمركز سكنديريا للمعارض دامر بتريمتشر رحب بالمشاركين وشكرهم على اهتمامهم وعنايتهم بالكتاب، وأن مشاركتهم هي دعم للثقافة والعلم يتوارثه الأجيال.
بعد ذلك تم تتويج الفائزين بالجوائز، وتوجت الوزارة بجائزة "الأكثر نجاحاً في العرض المكتبي" من قبل لجنة التحكيم في إدارة معرض سراييفو الدولي للكتاب في دورته الحالية.
وأكد مدير عام مركز الملك فهد الثقافي المكلف عبداللطيف بن ناصر الحسين أن تحقيق وزارة الشؤون الإسلامية الفوز بأفضل جناح جاء نتيجة لتميز الجناح بمعروضاته، وما يقدمه من خدمات للزوار بمختلف شرائحهم العمرية في ضوء رسالة المركز السامية.
ويأتي تكريم وزارة الشؤون الإسلامية في المعرض نظير ما حظي به جناحها المتميز من إعجاب الكثير من زوار المعرض، ولقي اهتماماً واسعاً بمعروضاته من الكتب والإصدارات العلمية التي يأتي في مقدمتها المصاحف الشريفة من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، وإصدارات المراكز الثقافية والتعليمية والتعريف بأنشطة مركز الملك فهد في سراييفو، وعرض أفلام وثائقية تعريفية عن المملكة.
وشاركت الوزارة، ممثلة بمركز الملك فهد الثقافي، وبالتعاون مع الأمانة العامة للمعارض والمؤتمرات، في معرض سراييفو الدولي للكتاب بجمهورية البوسنة والهرسك في دورته الرابعة والثلاثين، والذي أقيم خلال الفترة من 12 حتى 17 أبريل 2023م، حيث حظي المعرض بمشاركة 150 مشاركاً و36 داراً للنشر في البوسنة والهرسك ودول المنطقة والدول الأخرى وعدد من المراكز الثقافية في البوسنة والهرسك.