بدءاً من اليوم.. قرار اعتماد الزي المخصص لسائقي الأجرة يدخل حيز التنفيذ

وأكدت أن ذلك يأتي ضمن مجموعة من مراحل التحديث والتحسين الدوري والمستمر على أنشطة وخدمات النقل بالأجرة وتطبيقات نقل الركاب، ومن ذلك المواصفات الفنية لسيارات الأجرة، واشتراط العمر التشغيلي لتلك المركبات، إضافة إلى إتاحة الدفع الإلكتروني للمستفيدين من هذه الخدمات، وبقية الاشتراطات الواردة في اللائحة؛ التي تراعي جميع جوانب التطوير والتحسين، وكما أشارت إلى حرصها الدائم والمستمر بما يخدم المستفيدين ويواكب تطلعاتهم، والسعي الحثيث لتحقيق أعلى معايير الجودة ومعدلات الرضا لدى مستفيدي خدمات النقل في المملكة.