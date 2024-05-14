بشراكة استراتيجية.. السعودية حاضرة في المنتدى العالمي الجيومكاني بهولندا

وفي الجلسة الافتتاحية، ألقى رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية الدكتور المهندس محمد آل صايل كلمةً أكد فيها أن الاقتصاد السعودي حقق نموًا متصاعدًا خلال السنوات الماضية، مشيرًا للدور الهام للمعلومات الجيومكانية في تمكين اتخاذ القرار وضرورة أن تدعم البنية التحتية الجيومكانية هذا النمو الاقتصادي.