منافسات مهرجان ولي العهد للهجن تثير إعجاب ودهشة السياح الأجانب

وقالت السائحة ترفل إنثوثياست من الولايات المتحدة الأمريكية: الثقافة الشعبية بالسعودية مثيرة للدهشة والجاذبية؛ لجمال تفاصيلها، وغالبًا ما نكتشفها، كسيّاح أجانب، من خلال الصور والمقاطع التي تبث في مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة ما يتزامن مع هذه المهرجانات برامج وفعاليات مصاحبة.