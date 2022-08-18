منافسات مهرجان ولي العهد للهجن تثير إعجاب ودهشة السياح الأجانب

أثار مهرجان ولي العهد للهجن 2022 المقام حاليًّا بالطائف إعجاب عدد من السياح الأجانب الذين أبدوا دهشتهم من هذه الرياضة العريقة وحجم الاهتمام بها والإقبال عليها.
وقالت السائحة ترفل إنثوثياست من الولايات المتحدة الأمريكية: الثقافة الشعبية بالسعودية مثيرة للدهشة والجاذبية؛ لجمال تفاصيلها، وغالبًا ما نكتشفها، كسيّاح أجانب، من خلال الصور والمقاطع التي تبث في مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة ما يتزامن مع هذه المهرجانات برامج وفعاليات مصاحبة.
وأكدت أن ما لاحظوه عن مهرجان الهجن تحديدًا كان جاذبًا ودفعهم للسفر إلى الطائف من أجل الاستمتاع باكتشافه عن قرب والتقاط الصور والمقاطع لمشاركتها مع الأصدقاء والزملاء.
من ناحيته ذكر "دوْق"، وهو زائر أمريكي، أنه متابع للهجن الأمريكية المشاركة في هذا المهرجان، وأنها حققت حضورًا لافتًا في الأشواط التمهيدية، وشعارها "سعودي برونكس".
وأضاف أن هذه السباقات جذبته كأول تجربة مثيرة؛ حيث حرص على مشاهدتها بميدان الطائف، وأوضح أنه مما زاد جمالها هو جمال الطائف كوجهة سياحية متنوعة.
ودعا أصدقاءه للحضور والاستمتاع بكيفية العسف والتضمير والسباقات والحماس الذي يحيط بهذه الرياضة الجميلة.
وأكد آخرون أنهم حريصون على العودة مرّة أخرى لمشاهدة السباقات النهائية الأسبوع القادم.