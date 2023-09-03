"سدايا" تصعد بالمملكة في المؤشرات العالمية وتحقق خدماتها الرقمية وفورات مالية تصل لأكثر من 50 مليار ريال

وفي ذلك الإطار أسست "سدايا" بالتعاون مع جامعة (كاوست) مركزًا للتميز في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي وكذلك مركز الأبحاث المشترك للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن للإسهام في بناء جيل سعودي قادر على التعامل مع هذه التقنيات بكل احترافية ودعم نمو الابتكارات في هذا الحقل المعرفي الحديث كونها المرجع الوطني في كل ما يتعلق بالبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة من تنظيم وتطوير وتعامل. واهتمت "سدايا" بدعم رواد الأعمال، حيث أطلقت بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" وشركة علم مبادرة "باقة رواد" التي تهدف لدعم رواد الأعمال من مختلف القطاعات والشركات والمؤسسات الناشئة في المملكة؛ وتسهيل عملية التحقق من بيانات العملاء من الأفراد عن طريق الربط الإلكتروني مع قواعد بيانات مركز المعلومات الوطني وهي جهود تصب في صالح دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بتعزيز استخدام هوية المنشأة في القطاعات الناشئة، وتحقيق أعلى مستويات الأمان والموثوقية.