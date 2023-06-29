الهاتف المجاني بـ"الشؤون الإسلامية" يستقبل 300 ألف مكالمة منذ بدء الحج

استقبلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة 300 ألف مكالمة عبر الهاتف المجاني (8002451000) منذ بداية موسم حج هذا العام 1444هـ حتى مساء يوم النحر العاشر من ذي الحجة للإجابة على السائلين من الحجاج الذين قدموا لأداء مناسك الحج.