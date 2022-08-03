"العدل": 5.48 ملايين جلسة من خلال التقاضي الإلكتروني

يُذكر أن وزارة العدل أتاحت إمكانية الدخول على الرابط الإلكتروني لجلسة "التقاضي المرئية" عن بعد، عبر بوابة ناجز Najiz.sa، موضحةً أنه لا حاجة لانتظار رابط الجلسة، الذي كان سابقًا يصل للمتقاضين من خلال إرسال رسالة نصية للهاتف الجوال، مُشيرةً إلى إمكانية الاطلاع أيضًا عبر "ناجز" على طريقة انعقاد الجلسة إذا ما كانت بالحضور داخل المحكمة أو عن بعد، وكذلك الاطلاع على الدعاوى، والجلسات، والقرارات، والطلبات، والأحكام.