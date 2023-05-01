مكة المكرّمة.. بدء أعمال تطوير شارع المسيال المؤدي للمسجد الحرام

يُذكر أن شارع المسيال يعد شرياناً رئيساً يربط عديداً من الأحياء بمنطقة المسفلة، وهو من الطرق المهمة والحيوية؛ كونه يؤدي إلى المسجد الحرام، وسوف يقدم المشروع عند انتهائه -بمشيئة الله- خدمة كبيرة للزوّار والمعتمرين ليتم الوصول إلى بيت الله الحرام بكل سهولةٍ ويسر، مع توفير أماكن للصلاة تليق بالزوّار والمعتمرين على مدار العام، وخاصة في مواسم الحج والعمرة، نظراً للكثافة الشديدة في تلك المواسم، كما سيسهم المشروع في تحسين المشهد الحضري بالمنطقة المركزية.