مكة المكرّمة.. بدء أعمال تطوير شارع المسيال المؤدي للمسجد الحرام

شرعت أمانة العاصمة المقدّسة ممثلة في إدارة التجميل والأنسنة، بالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة، في تنفيذ أعمال مشروع تطوير وتحسين ورفع كفاءة شارع المسيال بمكة المكرّمة الذي من المتوقع أن يتم الانتهاء منه خلال شهر، وذلك بتنفيذ طريق للمشاة وفق أعلى المواصفات الفنية والهندسية، وضمن مشاريعها التطويرية التي تسعى من خلالها إلى تعزيز أعمال السلامة، وتحديث شبكة الطرق وتهيئتها بما يتناسب مع الكثافة التي تشهدها المنطقة المركزية.
يُذكر أن شارع المسيال يعد شرياناً رئيساً يربط عديداً من الأحياء بمنطقة المسفلة، وهو من الطرق المهمة والحيوية؛ كونه يؤدي إلى المسجد الحرام، وسوف يقدم المشروع عند انتهائه -بمشيئة الله- خدمة كبيرة للزوّار والمعتمرين ليتم الوصول إلى بيت الله الحرام بكل سهولةٍ ويسر، مع توفير أماكن للصلاة تليق بالزوّار والمعتمرين على مدار العام، وخاصة في مواسم الحج والعمرة، نظراً للكثافة الشديدة في تلك المواسم، كما سيسهم المشروع في تحسين المشهد الحضري بالمنطقة المركزية.
وبلغت المساحة الإجمالية للمشروع نحو (6000) متر مربع ستتم تغطيتها بالجرانيت الصناعي، وبلغ طول شارع المسيال الذي سيتم تنفيذه (171) متراً طولياً، كما سيتم تركيب عديد من الأشجار ووحدات وأعمدة الإنارة الذكية ومكبّرات الصوت والإنارة الأرضية وغيرها من الديكورات التي ستُضفي على المنطقة مزيداً من المظاهر الجمالية والمصمّمة وفق أفضل الطرز الهندسية التي تزيد من درجة الاستفادة منها مع المحافظة على الشكل الجمالي لها.
وتعمل أمانة العاصمة المقدّسة على تقديم أفضل الخدمات والتوسع في إنشاء مزيدٍ من المشاريع التطويرية التي تسهم في توفير سبل الراحة والطمأنينة كافة لأهالي أم القرى وحجاج بيت الله الحرام، حتى ينعموا بقضاء أوقاتهم في الأراضي المقدّسة في يسرٍ واطمئنان.