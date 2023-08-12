بشكل نادر صيفًا.. سحب رعدية وأمطار في 4 دول خليجية ترصدها الأقمار الاصطناعية

تُظهر آخر صور الأقمار الاصطناعية بشكلٍ غير مُعتاد، تأثرَ عددٍ من دول الخليج، عصر الجُمعة، بأحوال جوية غير مستقرّة، نتيجة لتدفّق كميات من الرطوبة المدارية القادمة من بحر العرب نحو المنطقة، والتي تعمل بدورها على تشكل السحب الركامية الرعدية وتساقط الأمطار.