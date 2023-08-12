بشكل نادر صيفًا.. سحب رعدية وأمطار في 4 دول خليجية ترصدها الأقمار الاصطناعية

تُظهر آخر صور الأقمار الاصطناعية بشكلٍ غير مُعتاد، تأثرَ عددٍ من دول الخليج، عصر الجُمعة، بأحوال جوية غير مستقرّة، نتيجة لتدفّق كميات من الرطوبة المدارية القادمة من بحر العرب نحو المنطقة، والتي تعمل بدورها على تشكل السحب الركامية الرعدية وتساقط الأمطار.
وتشهد سلسلة جبال الحجر في كل من سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة مُنذ ساعات الظهر، نشاطًا للسحب الركامية الرعدية وتساقط الأمطار المتوسّطة والغزيرة، والتي رافقتها زخات من البرد، وهبوب الرياح الهابطة القوية مُسببة موجات محلية من الغبار.
كما تظهر صور الأقمار تطور كميات من السحب الركامية الرعدية في سماء قطر، شملت الأجزاء الشمالية والوسطى والجنوبية منها، وتساقطت الأمطار المتوسطة والغزيرة، رافقتها زخات البرد في أجزاء محدودة.
كما تُظهر صور الأقمار تأثر أجزاء من شمال منطقة الرياض ومنطقتَي حفر الباطن والقصيم، بتطور محدود للسحب الركامية الرعدية، عملت على تساقط الأمطار الخفيفة بشكل محلي وعشوائي.
وتشير التوقعات الجوية إلى استمرار فرص الأمطار في الدول المذكورة حتى ساعات الليل الأولى.