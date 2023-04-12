محطة تبريد المسجد النبوي.. منظومة متكاملة تعمل بكفاءة عالية لراحة المصلين

تقع المحطة المركزية لتكييف المسجد النبوي، التي تبلغ مساحتها 70 ألف متر مربع وتضم أكبر مكثف لتبريد الماء في العالم، على بعد سبعة كيلومترات منه، وتعمل المنظومة بكفاءة عالية لضبط درجة التبريد بناءً على درجات الحرارة للمحافظة على درجة حرارة متوازنة، بالإضافة لتجديد الهواء داخل المسجد النبوي من خلال فتح وإغلاق القباب في أوقات معينة.