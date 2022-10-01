سفير تونس لدى المملكة: ما شاهدته في جناح وزارة التعليم السعودية مشرّفٌ

ووصف سفير الجمهورية التونسية لدى المملكة العربية هشام الفوراتي، ما شاهده في جناح وزارة التعليم، بأنه شيء مشرّف، وقال: "كانت لي فرصة للاطلاع على تطور مناهج التعليم والتدريس، وكيف كانت قديمًا، وما وصلت إليه اليوم من تحديث وتغيير، وأصبحت إلكترونية؛ وهذا يعكس ما توليه قيادة المملكة من اهتمام ودعم لا محدود للتعليم".