"الخريف": أمامنا فرصة مهمة لبناء شراكة فاعلة بين المملكة وتونس

وأشار وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى أن انعقاد هذا اللقاء في جدول أعمال اللجنة السعودية التونسية المشتركة، وحضور هذا العدد من مسؤولي الجهات الحكومية والقطاع الخاص؛ يؤكد أننا أمام فرصة مهمة لبناء شراكة فاعلة، وفي الوقت ذاته يجب أن ننظر لهذه اللقاءات بمنظارين: تبدأ بدور الجهات الحكومية، وهو ما نعمل عليه بالتعاون مع الإخوة في الحكومة التونسية الشقيقة من تسهيل للتواصل وتذليل للعقبات، ومعالجة للتحديات؛ والآخر من خلال القطاع الخاص الذي نتطلّع إلى أن يقوم بدور فاعل من فهم للفرص وبناء شراكات تسهم في تحقيق توجهات قيادة البلدين الشقيقين، معربًا عن أمله في الخروج من هذا اللقاء بتفاهمات ورؤية لمشاريع نوعية مشتركة.