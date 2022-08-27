50 ألف شاب وفتاة يتسلحون بالعلم في "جامعة جازان" لبناء جيل يقود تنمية الوطن

ينتظم اليوم الأحد أكثر من 50 ألف طالب وطالبة بجامعة جازان على مقاعد الدراسة مع انطلاق العام الدراسي الجديد 1444، وسط استعدادات كبيرة، هيَّأتها الجامعة استمرارًا لأدوارها التعليمية في توفير البيئة المناسبة لتحقيق أهداف الجامعة في تجويد المخرجات التعليمية.
وأكملت جامعة جازان استعداداتها لبدء العام الجامعي 1444هـ بتهيئة قاعاتها ومعاملها الدراسية بمقار الكليات والمعاهد، إلى جانب تهيئة البيئة التعليمية المناسبة للطلبة لانتظام الدراسة من اليوم الأول، بما يتناسب مع أعداد الطلاب والطالبات المقبولين للعام الحالي.
وأوضح المشرف على إدارة الخدمات والتجهيزات التعليمية هشام العطاس أن الجامعة بتوجيهات من رئيسها، الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، عملت منذ وقت مبكر على تنظيم وتهيئة 810 قاعات دراسية، وأكثر من 360 معملاً طبيًّا وعلميًّا، وأكثر من 160 معملاً للحاسب الآلي، إلى جانب استكمالها جاهزية جميع المرافق والمباني والقاعات الدراسية لاستقبال طلبة الجامعة واستيعابهم من أول يوم دراسي.
وأكد "العطاس" أن الإدارة جهَّزت المعامل والمختبرات والقاعات الدراسية بالوسائل والتقنيات التعليمية من أجل توفير بيئة تعليمية محفزة وجاذبة وآمنة وصحية لجميع الطلبة من خلال استخدام أحدث الأجهزة التعليمية والوسائل التقنية؛ لتنمية مهاراتهم العلمية وفق أحدث الأنظمة التعليمية، وتمكينهم في مجالات تخصصاتهم المتنوعة.