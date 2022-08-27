50 ألف شاب وفتاة يتسلحون بالعلم في "جامعة جازان" لبناء جيل يقود تنمية الوطن

وأوضح المشرف على إدارة الخدمات والتجهيزات التعليمية هشام العطاس أن الجامعة بتوجيهات من رئيسها، الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، عملت منذ وقت مبكر على تنظيم وتهيئة 810 قاعات دراسية، وأكثر من 360 معملاً طبيًّا وعلميًّا، وأكثر من 160 معملاً للحاسب الآلي، إلى جانب استكمالها جاهزية جميع المرافق والمباني والقاعات الدراسية لاستقبال طلبة الجامعة واستيعابهم من أول يوم دراسي.