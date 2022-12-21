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"الجضعي" يبحث مع رئيس "المعهد الألماني" سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلك

استعرضا أهداف ومهام هيئة الغذاء والدواء بالسعودية
رئيس هيئة الغذاء والدواء هشام الجضعي
رئيس هيئة الغذاء والدواء هشام الجضعي
واس
واس

التقى أمس الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، الدكتور هشام بن سعد الجضعي، عبر الاتصال المرئي، رئيس المعهد الفيدرالي الألماني لتقييم المخاطر (BfR) الدكتور أندرياس هنسل.

وجرى خلال الاجتماع استعراض أهداف ومهام "الهيئة"، وكذلك المعهد الألماني لتقييم المخاطر.

وبحث الجانبان سبل التعاون المشترك بينهما في موضوعات سلامة الغذاء، وحماية صحة المستهلك، إضافة إلى مجالات الأبحاث والتدريب، وتبادل المعرفة وتقديم الاستشارات العلمية.

ويُعد المعهد الذي تأسس عام 2002م إحدى الجهات الرقابية الرائدة التي تُعنى بسلامة الأغذية، والمنتجات، والسلامة الكيميائية، والملوثات في السلسلة الغذائية وحماية الحيوان وحماية صحة المستهلك.

الهيئة العامة للغذاء والدواء
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء
حماية المستهلك
هشام الجضعي
رئيس المعهد الفيدرالي الألماني لتقييم المخاطر
أندرياس هنسل
المعهد الألماني لتقييم المخاطر

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