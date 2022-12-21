"الجضعي" يبحث مع رئيس "المعهد الألماني" سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلك

ويُعد المعهد الذي تأسس عام 2002م إحدى الجهات الرقابية الرائدة التي تُعنى بسلامة الأغذية، والمنتجات، والسلامة الكيميائية، والملوثات في السلسلة الغذائية وحماية الحيوان وحماية صحة المستهلك.