"15 سنة سجناً للمتستر".. ضبط 19 ألف مخالف و"الجريمة المُخلة" باقية في التحذيرات

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمّت في مناطق المملكة كافة، خلال الفترة من 02 /05/ 2024 م إلى 08 /05/ 2024م، عن ضبط (19710) مخالفين، منهم (12961) مخالفًا لنظام الإقامة، و(4177) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(2572) مخالفًا لنظام العمل.