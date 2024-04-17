منصة شاملة للارتقاء بالرحلة.. انطلاق "منتدى العمرة" الاثنين القادم في المدينة المنورة

وسيُعنى منتدى العمرة والزيارة بإبراز الجهود والمشاريع الاستثنائية التي تبذلها المملكة في راحة المعتمرين والزوار، وإثراء وتحسين تجربتهم في زيارة المملكة من مختلف أنحاء العالم، واستعراض أفضل الممارسات الإدارية والتشغيلية، وتبنّي الحلول التطويرية التي تُسهم في استدامة رفع مستويات جودة الخدمات المقدمة في ظلّ تنامي أعداد المعتمرين والزوار؛ من خلال تقديم منتجات مبتكرة واستكشاف الفرص الواعدة في هذا القطاع. فضلاً عن إطلاق العديد من المبادرات والتسهيلات الجديدة، التي تأتي بتمكين من رؤية السعودية 2030.