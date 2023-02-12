بمشاركة 300 من المتطوعين .. حملة تنظيف شاطئ الحمراء في جدة

وأوضح مدير العلاقات المجتمعية بالأمانة المهندس هتان حمودة، أن مشاركة أمانة جدة تأتي ضمن جهودها المستمرة لجعل الشواطئ خالية من الملوثات وحماية البيئة، مشيراً إلى أن المتطوعين بمشاركة أصدقاء أمانة جدة أسهموا بشكل فعال في أعمال تنظيف شاطئ الحمراء بتعاون الجهات المشاركة، لتحسين المشهد البصري في المدينة، إلى جانب تعزيز المشاركة المجتمعية للمتطوعين للإسهام في تحسين جودة الحياة، وتنظيف الشواطئ من الملوثات ضمن إطار تعزيز التعاون والتكامل مع الجهات ذات العلاقة.