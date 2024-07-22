القبض على مواطنَيْن في القصيم وحائل لترويجهما المخدرات وإحالتهما إلى "النيابة العامة"

تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، من منع ترويج كمية من المخدرات، خلال عمليتيْن أمنيتيْن في كلٍ من القصيم وحائل.
تفصيلًا، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة القصيم؛ لترويجه مادتَي الحشيش والأمفيتامين المخدرتين، وأقراصاً خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وتمّ توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وفي الواقعة الأخرى، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة حائل؛ لترويجه مادة الأمفيتامين المخدر.
وتمّ توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب المخدرات أو ترويجها، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.