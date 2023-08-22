في إطار إنفاذ توجيهات القيادة.. بدء أعمال فرع "الغذاء والدواء" في القصيم

بدأ فرع الهيئة العامة للغذاء والدواء بمنطقة القصيم أعماله بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء بافتتاح الفرع، وذلك انطلاقاً من توجيهات القيادة برفع الأداء وحوكمة أعمال الأجهزة التخصصية في المناطق ورفع جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.
ونوه الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, بأهمية افتتاح فرع الهيئة بالمنطقة، التي تتميز بكثرة المنتجات الزراعية والمناشط الحيوية ليكون ضمن منظومة الأدوار المتكاملة للجهات المعنية بالمنطقة لتسهيل جميع الجوانب الإجرائية والتنفيذية والرقابية التي تقوم بها الهيئة العامة للغذاء والدواء لضمان سلامة الغذاء والدواء للإنسان والحيوان وسلامة المستحضرات الحيوية والكيميائية وكذلك المنتجات الإلكترونية التي تمس صحة الإنسان تحقيقاً لمستهدفات جودة الحياة انطلاقاً من رؤية المملكة 2030.
وسيكون لفرع الهيئة دور في القيام بالأعمال الرقابية على المصانع والمستودعات الخاضعة لرقابة الهيئة وسرعة التجاوب مع بلاغات المستهلكين ودعم المنشآت الخاضعة لرقابة الهيئة بالمنطقة ورفع دور الهيئة التوعوي بالمنطقة وتمثيل الهيئة لدى الجهات الحكومية بالمنطقة، وتسريع عمليات الفسح للمنتجات المستوردة بالمنطقة.