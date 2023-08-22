في إطار إنفاذ توجيهات القيادة.. بدء أعمال فرع "الغذاء والدواء" في القصيم

ونوه الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, بأهمية افتتاح فرع الهيئة بالمنطقة، التي تتميز بكثرة المنتجات الزراعية والمناشط الحيوية ليكون ضمن منظومة الأدوار المتكاملة للجهات المعنية بالمنطقة لتسهيل جميع الجوانب الإجرائية والتنفيذية والرقابية التي تقوم بها الهيئة العامة للغذاء والدواء لضمان سلامة الغذاء والدواء للإنسان والحيوان وسلامة المستحضرات الحيوية والكيميائية وكذلك المنتجات الإلكترونية التي تمس صحة الإنسان تحقيقاً لمستهدفات جودة الحياة انطلاقاً من رؤية المملكة 2030.