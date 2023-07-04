محليات

الأفواج الأمنية بجازان تطيح بمواطنين لترويجهما 152.800 قرص محظور و91 كجم قات

توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما لجهة الاختصاص
الأفواج الأمنية بجازان تطيح بمواطنين لترويجهما 152.800 قرص محظور و91 كجم قات

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطنَيْن بمحافظة الدائر؛ لترويجهما (152.800) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، و(91) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر مخبأة في مركبة يقودها أحدهما.

وتم توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

جازان
دوريات الأفواج الأمنية

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org