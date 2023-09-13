جامعة أم القُرى تؤهّل 300 طالب لسوق العمل

بدورها، أكدت وكيلة عمادة التطوير والجودة والمشرفة على مكتب الخريجين وتنمية المهارات المهنيَّة الدكتورة ياسمين الرشيدي، أن اللقاء هدف إلى التعريف بمبادرة الإشراف المهني، واستقطاب الطلبة المميزين أكاديميًّا للانضمام إليها، من خلال تدريب وتأهيل مكثف خلال الرحلة التعليمية بالجامعة، حيث تشمل المبادرة برامج تدريبية مقدمة من أكاديمية البنك السعودي الفرنسي، مع تعيين مشرفين مهنيين من البنك للإشراف المباشر على الطلبة وتطوير مهاراتهم المهنية قبل التخرج، وبلغ عدد الطلبة المتميزين المستهدفين للتدريب بالتعاون مع البنك السعودي الفرنسي 300 طالب.