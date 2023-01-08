الأجواء الماطرة بالشرقية.. فرصة للاستمتاع وممارسة مختلف الهوايات

ووثقت الصور استجمام الأهالي وزوار المنطقة بالأجواء الماطرة التي تواصلت مدة ثلاثة أيام، مؤكدين أن هذه الأجواء تعطي فرصة للعائلات والأفراد للاستمتاع وممارسة مختلف الهوايات الرياضية في الأماكن والمرافق العامة والشواطئ البحرية، والتي تتوفر فيها جميع الخدمات والأجهزة الرياضية التي تتناسب مع مختلف الأعمار، مشيدين بالدور الفعّال الذي تقوم عليه الجهات الحكومية في المنطقة لخدمة مرتادي هذه الأماكن.