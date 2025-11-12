"زاتكا" تُنفذ أكثر من 21 ألف زيارة تفتيشية خلال شهر أكتوبر الماضي

وأفاد المتحدث الرسمي أن هذه الزيـارات تهدف إلى تعزيز مسـتوى الالتزام بـأحكـام الأنظمـة الضريبية الســــاريـة في المملكـة لـدى المكلفين من قطـاع الأعمـال وتحقيق العدالة الضريبية والحـد من التعـاملات التجـاريـة المخـالفـة للتعليمات والضــــوابط التي تـدخـل في إطار اختصــــاص الهيئة، إلى جانب أن ذلك يأتي في سياق الجهود الرقابية التي تنفذها بواسطة فرق التفتيش الميداني.