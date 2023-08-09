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القيادة تهنئ رئيسة جمهورية سنغافورة بذكرى اليوم الوطني لبلادها

تمنت لها الصحة والسعادة وللشعب الصديق اطراد التقدم والازدهار
القيادة تهنئ رئيسة جمهورية سنغافورة بذكرى اليوم الوطني لبلادها

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لحليمة يعقوب، رئيسة جمهورية سنغافورة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

وأعرب الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جمهورية سنغافورة الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لرئيسة جمهورية سنغافورة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جمهورية سنغافورة الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

محمد بن سلمان
خادم الحرمين الشريفين
ولي العهد
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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