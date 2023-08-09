القيادة تهنئ رئيسة جمهورية سنغافورة بذكرى اليوم الوطني لبلادها

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لرئيسة جمهورية سنغافورة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.