محليات

تبوك.. القبض على شخصين لترويجهما مادة الحشيش ومادة الإمفيتامين المخدر

جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية وإحالتهما إلى النيابة العامة
تبوك.. القبض على شخصين لترويجهما مادة الحشيش ومادة الإمفيتامين المخدر
واس
واس

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة تبوك لترويجهما مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

 وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

تبوك
المديرية العامة لمكافحة المخدرات
الحشيش المخدر
النيابة العامة
مادة الإمفيتامين المخدر

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org