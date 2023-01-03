"أدير العقارية" تطرح أرض "رؤى" جوهرة مشاريع الخُبر للبيع في مزاد علني

وأشار متعب بن حمد آل سعد، الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية؛ إلى أن أرض "رؤى" التي تمتد على مساحة رحبة تبلغ 4,100,322.87 مترٍ مربعٍ؛ تعتبر واحدة من الفرص العقارية النادرة في المنطقة الشرقية، فهي تتربع في أهم مواقع حي المرجان جنوب منطقة العزيزية في الخُبر، بإطلالة بهية على طريق الملك فهد (العزيزية) بطول 2,463.31 مترًا، بجوار كوكبة نموذجية من المخططات السكنية الحديثة التي تُشكل مجتمعات عصرية مُفعمة بالحياة. وعلى مقربة منها تتوزع مجموعة متكاملة من المرافق الخدمية والمشروعات السياحية والمنتجعات أبرزها: (جامعة الأمير محمد بن فهد، شاطئ أرامكو، شاطئ جامعة البترول، شاليهات المدينة العسكرية، شاطئ جامعة الملك فيصل، منتجع موفنبيك، شاطئي تالا والزمردة، ومنتجع هدب)، مما أضفى على الأرض بُعدًا سياحيًا رفع من قيمتها وجعل منها مكانًا استثنائيًا لإطلاق مشروعات عصرية، تقدم حلولاً سكنية وتجارية رائدة توفر خصوصية المسكن، وفخامة المكان، وتميز الموقع، تواكب رؤية المملكة 2030، وتخدم منطقة العزيزية متسارعة النمو.