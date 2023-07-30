أمانة الرياض تبدأ استقبال طلبات التأهيل لمشروع تطوير حي الملك سلمان

أعلنت أمانةُ منطقة الرياض بدءَ تقديم طلبات التأهيل للجهات الراغبة في الدخول في منافسة مشروع تطوير حي الملك سلمان، الذي يقع في قلب العاصمة، وبمساحة 6.6 كيلومترات، وبالقرب من حديقة الملك سلمان، إلى جانب وجوده ضمن نطاق مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام.
وأكّدت الأمانة أن جميع الطلبات التي ستدخل في المنافسة ستخضع للدراسة والتحليل والتدقيق وفق معايير تراعي الجودة والكفاءة، موضحةً أن نطاق أعمال المشروع تشمل تطوير شبكة الطرق الرئيسية والفرعية، وإعادة تصميمها بما يتناسب مع التحسينات المرورية وتحديد مواقف السيارات، وتأهيل شبكة ممرات وأرصفة المشاة مع فصلها عن حركة المركبات، إلى جانب توفير مسارات تخدم حركة ذوي الإعاقة البصرية، وأخرى مخصصة للدراجات الهوائية، بالإضافة لتحسين واجهات 18 مبنى، وتطوير جميع الحدائق في الحي.
وبيّنت أن مشروع تطوير حي الملك سلمان يأتي بهدف الارتقاء بالبيئة العمرانية وجعلها تفاعلية، بما يرّسخ من العلاقات الاجتماعية بين السكان، ويعزّز من مفهوم الأنسنة، إلى جانب رفع معدلات جودة الخدمات الأساسية، وتعزيز الاستدامة الشاملة.
وأضافت: أن المشروع سيراعى في تطويره تسهيل حركة السكان وتنقلاتهم، كما سيكون مركزًا بيئيًّا وترفيهيًّا واقتصاديًّا متعدد الأنشطة، مواكبًا لاستراتيجية أمانة منطقة الرياض، ومستهدفاتها الطموحة المنبثقة من برامج رؤية السعودية 2030.
يُذكر أن موعد تقديم طلبات التأهيل يبدأ في 30 يوليو 2023 ويستمرّ حتى 20 من أغسطس المقبل، عبر منصة "كفو" من خلال الرابط