أمانة الرياض تبدأ استقبال طلبات التأهيل لمشروع تطوير حي الملك سلمان

وأكّدت الأمانة أن جميع الطلبات التي ستدخل في المنافسة ستخضع للدراسة والتحليل والتدقيق وفق معايير تراعي الجودة والكفاءة، موضحةً أن نطاق أعمال المشروع تشمل تطوير شبكة الطرق الرئيسية والفرعية، وإعادة تصميمها بما يتناسب مع التحسينات المرورية وتحديد مواقف السيارات، وتأهيل شبكة ممرات وأرصفة المشاة مع فصلها عن حركة المركبات، إلى جانب توفير مسارات تخدم حركة ذوي الإعاقة البصرية، وأخرى مخصصة للدراجات الهوائية، بالإضافة لتحسين واجهات 18 مبنى، وتطوير جميع الحدائق في الحي.