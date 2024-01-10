بشعار "قوة المرونة.. بناء مستقبل عقاري مستدام".. انطلاق "منتدى مستقبل العقار 3" في 22 يناير

يُذكر أن منتدى مستقبل العقار في نسخته الثالثة سيضمّ معرضًا عقاريًّا مصاحبًا لإثراء المحتوى العقاري، وذلك بمشاركة كبرى الشركات والجهات المحلية والدولية، وكبار المستثمرين المساهمين في منظومة العقار حول العالم؛ حيث تستعرض أجنحةُ المعرض أحدثَ ما وصلت إليه تقنيات العقار والمنتجات العقارية المتطورة والحلول التمويلية، كما سيشهد عقد عدد من التحالفات وتوقيع عشرات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، تغطي مختلف مجالات منظومة العقار.