بـ 318 مليون ريال.. "روشن" توقّع اتفاقية لتطوير الوحدات السكنية في مجتمع سدرة

ويعكس حي سدرة (المرحلة الثانية ب) بصمة روشن المميزة التي تُعيد تعريف أسلوب الحياة العصرية وتوفر المرافق الأساسية ونمط الحياة المتكامل مع المساحات السكنية والتجارية والتجزئة، وتكتمل هذه الوجهة بالدخول إلى "واجهة روشن" وهي وجهة متعددة الاستخدامات للبيع بالتجزئة والمطاعم والمقاهي، تبلغ مساحتها قرابة 80.000 متر مربع، وتتميز بمكاتب عمل رفيعة المستوى ومسارات للمشي ومساحات خضراء ومنشآت حديثة مثل مركز اللياقة البدنية، وفندق 4 نجوم، وغرف للاجتماعات، كما تحتوي على قاعات للمؤتمرات. وكما هو الحال في جميع مشاريع روشن، تُدمج الطبيعة والتراث المحلي في مرحلة التخطيط العام؛ لخلق أماكن عامة ومرافق تتوافق مع الخصائص الطبيعية المحيطة، مما يجعل الطبيعة جزءًا أساسيًا من المجتمع.