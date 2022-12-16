"الأرصاد": انخفاض ملموس في درجات الحرارة على الشمالية والشرقية والوسطى من المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، انخفاضاً ملموساً في درجات الحرارة على الأجزاء الشمالية والشمالية الشرقية والوسطى من المملكة، في حين يستمر توقّع هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبةً برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرّمة، ولا يُستبعد هطول أمطار متفرقة على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، إضافة إلى تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاءٍ من مناطق: الجوف، حائل، القصيم، الحدود الشمالية، وشمال المنطقة الشرقية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وبسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية غربية الى غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف متر الى متر ونصف على الجزأين الجنوبي والأوسط، ويصل الى مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، ومن متر إلى مترين على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية الممطرة، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول تدريجياً إلى شمالية بسرعة 15 -35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 10 - 25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن نصف متر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.