"الأرصاد": انخفاض ملموس في درجات الحرارة على الشمالية والشرقية والوسطى من المملكة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وبسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية غربية الى غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف متر الى متر ونصف على الجزأين الجنوبي والأوسط، ويصل الى مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، ومن متر إلى مترين على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية الممطرة، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول تدريجياً إلى شمالية بسرعة 15 -35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 10 - 25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن نصف متر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.