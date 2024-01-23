"المطرية الـ7" تتوسع.. "الحصيني": تلفّ 10 مناطق وموجة برد قوية في الطريق

وأبان أنه بحسب النماذج العددية للطقس؛ متوقع من مساء اليوم الثلاثاء وخلال الـ72 ساعة المقبلة توسع الحالة الجوية الممطرة السابعة لموسم ١٤٤٥هـ -إن شاء الله- بأمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد تشمل أجزاء متفرقة من مناطق مكة والمدينة وتبوك والحدود الشمالية والجوف، إضافة إلى أجزاء من مناطق: (الباحة، وعسير، وجازان)، ثم تمتد إلى شمال الشرقية ثم متوقع أن تمتد إلى أجزاء متفرقة ومحدودة من الوسطى والله أعلم.