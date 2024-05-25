طقس السبت.. أمطارٌ وسحبٌ رعديّة بـ 7 مناطق

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية تتحوّل خلال فترة ما بعد الظهيرة شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وتكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزء الشمالي يصل إلى متر ونصف على الجزأين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي متوسط الموج على الجزأين الأوسط والجنوبي.