"التجارة": يحق للمتضرر من منتج مغشوش طلب التعويض أمام الجهة القضائية

وأضافت: للمشتري طلب إعادة قيمة المنتج المغشوش وفق الشروط التالية: ألا يكون غش المنتج بسبب يعود للمشتري سواء في النقل أو التخزين أو سوء الاستخدام، وتقديم أصل فاتورة الشراء أو سند البيع أو إقرار المخالف ببيع ذلك المنتج، وتعاد قيمة المنتج المغشوش للمشتري في مدة لا تتجاوز 15 يومًا من طلبها.