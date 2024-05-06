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"التجارة": يحق للمتضرر من منتج مغشوش طلب التعويض أمام الجهة القضائية
وفق شروط تتضمن تقديم أصل فاتورة الشراء أو سند البيع أو إقرار المخالف ببيع المنتج
أعلنت وزارة التجارة أنه يحق لمن أصابه ضرر من منتج مغشوش طلب التعويض أمام الجهة القضائية.
وقالت الوزارة: يقدم طلب إعادة قيمة المنتج المغشوش لجهة الضبط المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ الشراء، ما لم ينص الاتفاق أو التزامات البائع أو اكتشاف العيب مدة أطول.
وأضافت: للمشتري طلب إعادة قيمة المنتج المغشوش وفق الشروط التالية: ألا يكون غش المنتج بسبب يعود للمشتري سواء في النقل أو التخزين أو سوء الاستخدام، وتقديم أصل فاتورة الشراء أو سند البيع أو إقرار المخالف ببيع ذلك المنتج، وتعاد قيمة المنتج المغشوش للمشتري في مدة لا تتجاوز 15 يومًا من طلبها.