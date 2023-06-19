45 مئوية.. مكة المكرّمة تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم وأبها الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الإثنين، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت مكة المكرّمة 45 مئوية، فيما سجّلت أبها أقل درجة حرارة 17 مئوية.