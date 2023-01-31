السديس: جهود رجال الأمن البواسل مشهودة في الحرمين والحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن

وأكد أن التعاون بين الرئاسة والأمن العام أسهم في تحسين الخدمات لضيوف الرحمن في الحرمين الشريفين، وتذليل الصعاب التي تواجههم، والسهر والحرص على سلامتهم دليل على اهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله- على أمن وسلامة وراحة ضيوف الرحمن.