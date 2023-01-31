السديس: جهود رجال الأمن البواسل مشهودة في الحرمين والحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بجهود الأمن العام وذلك خلال اجتماع لجنة تطوير تجربة ضيوف الرحمن الأول بالمسجد الحرام.
وقال إن جهود رجال الأمن البواسل مشهودة في الحرمين الشريفين والحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزائرين.
ونوّه قائلاً: إن نعمة الأمن والأمان من أعظم النعم التي منّ الله بها علينا في بلاد الحرمين الشريفين، والجهود الذي يبذلها الجنود البواسل من رجال الأمن العام مشهودة ومعروفة.
وأكد أن التعاون بين الرئاسة والأمن العام أسهم في تحسين الخدمات لضيوف الرحمن في الحرمين الشريفين، وتذليل الصعاب التي تواجههم، والسهر والحرص على سلامتهم دليل على اهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله- على أمن وسلامة وراحة ضيوف الرحمن.