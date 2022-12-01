هيئة النقل: بدء تطبيق التجهيزات الفنية للحافلات اعتبارًا من اليوم

أعلنت الهيئة العامة للنقل عن بدء تطبيق التجهيزات الفنية وأدوات السلامة اللازمة للحافلات، اعتبارًا من اليوم، وذلك لجميع حافلات النقل التعليمي والمتخصص للمرخصين في مزاولة نقل الركاب بالحافلات.
ويستثنى من ذلك الحافلات سنة الصنع 2014م، وأقل، من المتطلبات والشروط للتجهيزات الفنية وأدوات السلامة، ماعدا نظام التتبع الإلكتروني "AVL Tracking System".
وأشارت الهيئة إلى أن التجهيزات الفنية للحافلات التي تشمل أدوات السلامة العامة وعلامات مخارج الطوارئ والوقوف المتكرر، والشاشات الإلكترونية التعريفية والكاميرات الداخلية، إضافة إلى أنظمة المؤشرات الضوئية؛ ستُسهم في تعزيز أمن وسلامة خدمات نقل الركاب بالحافلات، كما ستسهم في رفع مستويات الجودة والكفاءة للخدمات المقدمة، وضمان تطبيق الأنظمة والاشتراطات المتعلقة بمهام الهيئة العامة للنقل ودورها التشريعي والتنظيمي لأنشطة وخدمات النقل في المملكة.