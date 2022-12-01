هيئة النقل: بدء تطبيق التجهيزات الفنية للحافلات اعتبارًا من اليوم

وأشارت الهيئة إلى أن التجهيزات الفنية للحافلات التي تشمل أدوات السلامة العامة وعلامات مخارج الطوارئ والوقوف المتكرر، والشاشات الإلكترونية التعريفية والكاميرات الداخلية، إضافة إلى أنظمة المؤشرات الضوئية؛ ستُسهم في تعزيز أمن وسلامة خدمات نقل الركاب بالحافلات، كما ستسهم في رفع مستويات الجودة والكفاءة للخدمات المقدمة، وضمان تطبيق الأنظمة والاشتراطات المتعلقة بمهام الهيئة العامة للنقل ودورها التشريعي والتنظيمي لأنشطة وخدمات النقل في المملكة.