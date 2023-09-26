فرع "موارد وتنمية" منطقة الرياض يحتفي باليوم الوطني الـ93

تأتي هذه الاحتفالات امتدادًا لما تشهده بلادنا من أفراح ومسرات بهذه المناسبة الوطنية، وحرصًا من فرع موارد وتنمية الرياض والقطاعات التابعة له على تجسيد مشاعر الحب والولاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، وتعزيز الانتماء الوطني لدى جميع منسوبيه والمستفيدين من خدماته.