فرع "موارد وتنمية" منطقة الرياض يحتفي باليوم الوطني الـ93

نظّم فرعُ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، والدور والمراكز الإيوائية واللجان والجمعيات والمكاتب والمؤسسات التابعة له؛ حزمةً من الفعاليات والبرامج احتفالًا باليوم الوطني الـ93 لمملكتنا الغالية.
وتنوّعت هذه الفعاليات التي أقيمت بحضور قيادات الفرع ومدراء ومديرات الفروع التابعة والموظفين والموظفات من الإدارات المختلفة، ومشاركة المشمولين بالرعاية، ما بين أركان وجلسات شعبية، ولوحات فنية تُبرز معالم التطور في جميع المجالات، إلى جانب عروض مرئية تحكي تاريخ وأمجاد المملكة العربية السعودية، ومطبوعات عن الوطن.
تأتي هذه الاحتفالات امتدادًا لما تشهده بلادنا من أفراح ومسرات بهذه المناسبة الوطنية، وحرصًا من فرع موارد وتنمية الرياض والقطاعات التابعة له على تجسيد مشاعر الحب والولاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، وتعزيز الانتماء الوطني لدى جميع منسوبيه والمستفيدين من خدماته.