بـ19 نقطة.. المملكة تسجل ارتفاعًا في نتائج دراسة التقدم الدولي بالقراءة

ووفقًا للدراسة الخاصة بالعام 2021، والتي عُقِدَت أثناء جائحة كورونا، جاءت المملكة ضمن أعلى خمس دول حققت نموًا في نتائجها مقارنة بالدورة السابقة في 2016، بفضل ما حظي به التعليم من دعم واهتمام حكومي كغيره من القطاعات في فترة الجائحة، إلى جانب الجهود المبذولة من المعلمين والمعلمات وشراكة الأسرة وأولياء الأمور في تحسين نتائج الطلبة في الدراسة، لاسيما أن الدراسة أشارت إلى تراجع عدد كبير من الدول؛ بسبب معاناة جميع النظم التعليمية في العالم من آثار جائحة كورونا، والتي أثرت على أداء النظم التعليمية قرابة عامين كاملين.