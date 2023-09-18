وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري الخليجي الأمريكي المشترك ويستعرض سبل تعزيز التعاون المشترك

شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم، في الاجتماع الوزاري الخليجي الأمريكي المشترك، بحضور وزراء دول مجلس التعاون، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، ووزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ78 بمدينة نيويورك.