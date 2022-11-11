"درونز" وبشرة.. فريقان نسائيان سعوديان في مضمار "معسكر آبل للرياديين"

وتعد الأكاديمية جزءًا من مبادرات متعددة تم إطلاقها للإسهام في تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية لرؤية 2030، وهي بالشراكة بين آبل وأكاديمية طويق، وأكاديمية طويق هي شراكة بين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وهي الأولى لآبل بالشرق الأوسط وأفريقيا، وتقدم برنامجًا تدريبيًا للمطورات ورائدات الأعمال والمصممات، لتأسيس شركات تطبيقات iOS التي تعكس دعم جهود المملكة لتمكين المرأة، وزيادة معدلات توظيفها.