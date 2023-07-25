الصندوق السعودي للتنمية يشارك في الافتتاح الجزئي لمشروع تطوير شارع الفاتح في البحرين

وأشاد الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة خلال الافتتاح، بالدور البارز الذي يضطلع به الصندوق السعودي للتنمية في تقديم مختلف أوجه الدعم والمساندة، ومتابعة تنفيذ المشروعات الحيوية في قطاع البنية التحتية التي يمولها ضمن برنامج التنمية الخليجي، وذلك على نحو يعكس عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، كما يسهم بشكل مباشر في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية نحو آفاق أرحب ذات آثار إيجابية على مجمل العملية التنموية في البحرين.