الصندوق السعودي للتنمية يشارك في الافتتاح الجزئي لمشروع تطوير شارع الفاتح في البحرين

شارك الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، اليوم في الافتتاح الجزئي لمشروع تطوير شارع الفاتح، الذي يموّله الصندوق السعودي للتنمية ضمن برنامج التنمية الخليجي، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، ووزير الأشغال المهندس إبراهيم بن حسن الحواج.
ويهدف المشروع إلى تسهيل انسيابية الحركة المرورية وتخفيف الازدحام والاختناق المروري على شبكة الطرق، بالإضافة إلى تشجيع الفرص الاستثمارية والاقتصادية في البحرين.
ويعمل الصندوق على تعزيز الجهود القائمة مع وزارة الأشغال البحرينية في سبيل إنجاز أعمال المشروع الذي يُعد ضمن الشبكات الرئيسة في النقل والمواصلات، لتصل الطاقة الاستيعابية لشارع الفاتح إلى 140 ألف مركبة يوميًا.
وأشاد الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة خلال الافتتاح، بالدور البارز الذي يضطلع به الصندوق السعودي للتنمية في تقديم مختلف أوجه الدعم والمساندة، ومتابعة تنفيذ المشروعات الحيوية في قطاع البنية التحتية التي يمولها ضمن برنامج التنمية الخليجي، وذلك على نحو يعكس عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، كما يسهم بشكل مباشر في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية نحو آفاق أرحب ذات آثار إيجابية على مجمل العملية التنموية في البحرين.
من ناحيته، أكد المرشد أن هذا المشروع يُعد ضمن المشروعات التي يدعم تمويلها الصندوق، بالتعاون مع وزارة الأشغال البحرينية، انطلاقًا من دعم تطوير البنية التحتية بما يحقق الاستدامة والنمو الاقتصادي للإسهام في تنمية قطاع النقل والمواصلات، معبّرًا عن عمق العلاقات الإنمائية الممتدة منذ عقود بين الجانبين.
يذكر أن الصندوق السعودي للتنمية قدّم على مدار 47 عامًا (30) مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا في قطاعات الطاقة والنقل والمواصلات والبنية الاجتماعية، عبر القروض التنموية الميسّرة والمِنح، للإسهام في تنمية القطاعات الحيوية والتنموية ودعمها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في البحرين.